Зоозащитники установят памятник медвежонку Сенечке

Сотрудники Российского карантинного центра диких животных «Велес» хотят установить памятник медвежонку Сенечке, чья трагическая смерть потрясла многих зоозащитников и сочувствующих.

Велесовцы выкупили Сенечку с притравочной станции под Архангельском за 50 тысяч рублей. Ветеринары диагностировали у маленького медведя тяжелое генетическое заболевание и крайнее истощение. Прожив три года в заботе и комфорте, медвежонок умер 26 июня 2016 года, ставл своеобразным талисманом движения.

Сегодня уже макет скульптуры:медвежонок стоит на постаменте и держит переднюю лапу на почтовом ящике. По задумке, через почтовый ящик все желающие смогут передавать записки для своих питомцев, проходящих реабилитацию. Теперь нужно отлить фигуру медвежонка в металле в натуральную величину. Сотрудники, чтобы собрать не такую и большую сумму на завершение памятника, объявили краудфандинговую кампанию.