Освобожденных из рабства сов выпустят на волю в «Час Земли»

Пять диких ушастых сов, которых правоохранители отобрали у незаконных владельцев, выпустят на волю вечером 25 марта, во время акции «Час Земли». Место, откуда выпустят сов, пока засекречено. 

Напомним, пять хищных птиц отобрали у фактических рабовладельцев в декабре 2016 года. Злоумышленники предлагали фотографироваться с птицами возле Исаакиевского собора, Спаса-на-крови и на Дворцовой площади, используя аппаратуру с фотовпысшкой. Сов изъяли из-за нарушения природоохранного законодательства.

Всю зиму птицы находились на лечении в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Дата выпуска сов на волю неслучайна. Напомним, «Час Земли» - это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта.

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