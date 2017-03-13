«Центр правовых услуг» уже двенадцать лет ведет судебную практику в Петербурге. Юристы компании помогают в таких вопросах, как увольнение или устройство на работу, споры со страховыми и банками, вступление в наследство, сложности в ведении бизнеса и прочие ситуации, в которых лучше обратиться за советом к профессионалам. Кроме того, сотрудники центра проводят консультации онлайн и по телефону.

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«Центр правовых услуг», ул. Льва Толстого,7, тел. (812) 309-8007, (960) 240-3494

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