Петербург оказался в списке самых экологически чистых регионов

Общественная экоорганизация по итогам зимы 2016-2017 годов составила «Экологический рейтинг субъектов РФ». По данным экспертов, лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае. Входят в почетную десятку также обе столицы: сейчас они занимают пятое и девятое места, тогда как ранее Москва и Петербург были на седьмой и двенадцатой позициях соответственно.

«В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололедных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже», — пояснили в «Зеленом патруле».

Самым же грязным регионом названа Челябинская область. В числе худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Напомним, что указом президента Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии.