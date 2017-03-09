На фасаде магазина Елисеевых показали световое 3D-шоу

Поздним вечером 8 марта на фасаде магазина купцов Елисеевых показали световое 3D- шоу.

Напомним, что устроившая световой праздник студия Illuminarium 3000 — компания Юрия Пелина и Евгении Годуновой. Родоначальники российского мэппинга делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и празднике закрытия фонтанов в Петергофе.

Также накануне стало известно, где пройдет весенний «Фестиваль света». 3D-мэппинг-шоу покажут на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.

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