На фасаде магазина Елисеевых показали световое 3D-шоу

Напомним, что устроившая световой праздник студия Illuminarium 3000 — компания Юрия Пелина и Евгении Годуновой. Родоначальники российского мэппинга делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и празднике закрытия фонтанов в Петергофе.

Также накануне стало известно, где пройдет весенний «Фестиваль света». 3D-мэппинг-шоу покажут на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.