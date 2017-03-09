Жизнь мозга может продолжаться после смерти человека

Канадские ученые открыли, что смерть головного мозга не во всех случаях происходит ондовременно со смертью человеческого организма как такового. О сенсационных экспериментах нейрофизиологов сообщила британская газета Daily Mail

Ученым удалось зафиксировать несколько случаев, когда мозг продолжал жить после смерти остального тела.

Сотрудники канадского университета в Западном Онтарио исследовали работу мозга четырех пациентов, находившихся при смерти. Во всех случаях ЭЭГ мозга демонстрировало необычную картину электрических колебаний. Более того, в одном случае жизнедеятельность мозга фиксировалась даже спустя десять минут после остановки сердца. Ученые рассчитывают на не вообразимые пока научно-практические выводы из этого открытия. 

 

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