В Петербурге намерены проложить еще четыре велодорожки

Дополнительное финансирование в 130 млн рублей на создание веломаршрутов запросит комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в рамках весенней корректировки бюджета. Это позволит построить в этом году в Петербурге еще 4 веломаршрута.

Как сообщает 7 марта пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, КРТИ готовит заявки для переноса финансирования на строительство велодорожек с 2018-го на 2017 год. На эти средства могут реализовать 4 маршрута:


– наб. реки Фонтанки от ул. Гороховой до Старо-Петергофского проспекта (6 км);
– Московский проспект – центр (13,4 км);
– пр. Косыгина – центр (9 км);
– пр. Энгельса – ул. Кантемировская (7,9 км).


Они дополнят маршруты, которые построят в этом году. На эти цели также выделяют 130 млн рублей. К июлю в Петербурге должно появиться 45 км велодорожек

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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