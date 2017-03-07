В петербургском метро к 8 марта развесили плакаты о дискриминации женщин

В петербургском метро активистки и активисты Российского социалистического движения к 8 марта развесили плакаты о дискриминации женщин.

Активисты подняли проблемы неравенства в оплате труда, карьерной дискриминации, домашнем насилии и проституции.

На сайте движения приведена статистика, которая гласит, что от домашнего насилия ежегодно гибнет более 10 тысяч российских женщин. Кроме того, работницы, занятые в профессиях, традиционно считающихся «женскими», получают в среднем на 30% меньше, чем мужчины. А продвижению женщин по карьерной лестнице зачастую мешает «стеклянный потолок». Также члены РСД обращают внимание на то, что в нашей стране именно проститутки, а не их клиенты, становятся объектом общественного осуждения.

«Сегодня, как и 100 лет назад, борьба женщин за гендерное и социальное равенство, стоит на повестке дня», — завершают активисты. И зовут на митинг — 8 марта в 15.00 на Малой Садовой соберутся сторонницы и сторонники гендерного равенства.