В Ленинградском зоопарке родились три кенгуренка. Малышей выносили три разных самки Дафна, Нимфа, Хлоя, но у них один отец по кличке Адам.

Сейчас новорожденные редко показываются из сумок своих мам. «Изредка, если внимательно наблюдать за кенгуру, можно увидеть как мелькнет хрупкая ножка или любопытная мордочка», — отмечают в зверинце.

Маленькие кенгуру покроются шерсткой и начнут покидать мамины сумки примерно в мае-июле.

Добавим, что в середине февраля в Ленинградском зоопарке родились две обезьянки из семейства буроголовых тамаринов. Детеныши совсем крошечные — размером с мизинец. А размер взрослых тамаринов от макушки до основания хвоста составляет всего около 20-30 см.