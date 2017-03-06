Петербуржцев будут штрафовать за прогулки по льду

Петербуржцев начнут штрафовать за выход на лед Невы и других водоемов. Запрет вступит в силу уже 15 марта.

Нарушителей ждет предупреждение или административный штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. А те, кто выехал на лед на велосипеде, мотоцикле или другом транспортном средстве, заплатят 1500–2500 рублей.

В городском управлении МЧС подчеркнули, что если температура воздуха держится выше 0 градусов дольше трех дней, то лед становится тоньше на четверть. Спасатели призвали петербуржцев не гулять по весеннему льду. Предупреждение касается в первую очередь любителей рыбалки.

А в середине февраля мы собрали в Instagram фотографии байкеров, велосипедистов, лыжников и других энтузиастов, которые катаются и гуляют по скованной льдом Неве.