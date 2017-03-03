Фоторепортаж: Ленинград 60-х на обложках грампластинок

Художник Николай Семенов

Я коллекционирую грампластинки. Некоторое время назад мне стали попадаться образцы рубежа 50-60х годов с необычными красочными конвертами.Обычно в то время совершенно разные записи упаковывались в стандартные бумажные пакеты, которые были скромно оформлены. Печать в одну краску, название завода — ташкентский, рижский, московский, рекомендация по уходу за пластинкой и все. Информация об артисте давалась на самой пластинке, на яблоке. С упаковкой необходимо было что-то делать, чтобы заинтересовать покупателя. Разные заводы решали эту задачу по-разному, но у Ленинградского завода грампластинок это получилось лучше всего, на мой взгляд. Художники в свободной и легкой манере, что свойственно художникам культурной столицы, изобразили пейзажи нашего прекрасного города. Получилось просто замечательно. Есть все основания подозревать в авторстве универсальных обложек Ленинградского завода грампластинок художника П.Ф.Ивлева.

Эти конверты блестящие образцы промграфики тех лет, рассматривая их погружаешься во времена, когда было мало автомобилей и рекламы, а по улицам ходили Бродский с Довлатовым».