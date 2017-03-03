Музей петербургского авангарда по пятницам будет работать бесплатно

Музей петербургского авангарда объявил бесплатный вход по пятницам. Без билета можно будет увидеть предметы искусства и быта эпохи авангарда. 

В экспозицию вошли вещи семьи Михаила Матюшина, книги, манифесты, брошюры, фотографии , но главное – живопись и графика Матюшина и Елены Гуро, Алексея Ремизова, Николая Кульбина, Владимира Стерлигова, а также представителей школы Казимира Малевича, Павла Филонова и других

Музей располагается в Доме Матюшина на улице Профессора Попова, 10. Свободный вход открыт с 11 до 18 часов.

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