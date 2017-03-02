В Петербурге обнаружили неизвестный памятник — вероятно, Бродскому

На набережной Смоленки петербуржцы обнаружили неизвестный памятник. Характерная форма очков и профиль напомнили очевидцам поэта Иосифа Бродского. Однако догадку подтвердить не удалось — на памятнике нет информационной таблички.

В октябре прошлого года в Петербурге отказались от идеи устанавливать памятник Бродскому. СМИ сообщали, что инициаторы не нашли для скульптуры подходящего места.

Ранее рассматривалось два варианта: монумент в поселке Комарово, где поэт гостил у Анны Ахматовой, или панно на брандмауэре дома Мурузи, где Бродский жил вместе с родителями с 1955 по 1972 год.

Добавим, что изначально памятник хотели открыть к 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского — в мае 2015 года.

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