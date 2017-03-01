В Ленинградском зоопарке рассказали о дружбе кошки с рысью

Ленинградский зоопарк сегодня, в Международный день кошек, опубликовал совместные фотографии кошки Дуси и рыси Линды — оказалось, они не только дружат, но и живут вместе.

Добавим, что накануне в нашем зоопарке умерла старейшая в мире самка жирафа по кличке Луга. Ей было 35 лет, хотя обычно жирафы в неволе редко достигают возраста 27 лет

А в начале февраля в Ленинградском зоопарке родились две обезьянки из семейства буроголовых тамаринов. Детеныши совсем крошечные — размером с мизинец. А размер взрослых особей от макушки до основания хвоста составляет всего около 20-30 см.