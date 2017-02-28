Петербуржцам будут выдавать деньги за рождение первого ребенка

Глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков заявил, что уже в этом году петербургские власти могут начать выплачивать семьям деньги за рождение первого ребенка. Пока родители получают так называемые детские карты, которыми можно расплачиваться в определенных магазинах.

«Мы часто слышим со стороны населения небольшие укоры, что бюджет помогает малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам, а простым семьям, у которых рождается ребенок, не помогает. В текущем году мы собираемся ввести выплаты при рождении первого ребенка», — сказал Ржаненков.

При этом он отметил, что с конкретной суммой выплат Смольный определится чуть позже. По его словам, сегодня бюджет комитета на год составляет 51 млрд рублей, однако уже ясно, что комитету потребуется дополнительное финансирование в размере 2 млрд рублей. Эти траты чиновник объяснил растущей продолжительностью жизни и ростом числа многодетных семей.

Те или иные меры поддержки со стороны городского бюджета получает каждая четвертая семья Петербурга, отметил глава комитета.

Сейчас петербуржцы получают за первого ребенка детскую карту на 28,2 тыс. рублей, на второго — 37,6 тыс. рублей, на третьего и последующих — 47 тыс. рублей. Деньги с карты можно тратить на детские питание и предметы детского ассортимента.

По материалам «Делового Петербурга»