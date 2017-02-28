В Петербурге готовят референдум о передаче Исаакия РПЦ

Инициативная группа из 22-х человек передала в Горизбирком Петербурга документацию, необходимую для решения вопроса о проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Церкви.

Как сообщили инициаторы, днем 28 февраля Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла из рук представителя инициативной группы предоставленные документы. На референдуме, если он состоится, петербуржцам будет предложено ответить всего на один вопрос — согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

После того, как документы будут рассмотрены в Горизбиркоме, наступит очередь Законодательного собрания. Кроме того, инициаторам в течение месяца необходимо будет собрать в свою поддержку 80 тысяч подписей петербуржцев.

Напомним, что инициативная группа по проведению референдума была создана 20 февраля. В нее вошли 22 человека, среди которых есть представители общественных организаций и депутаты петербургского парламента - Максим Резник, Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева от «Партии роста», Борис Вишневский и Михаил Амосов от «Яблока», а также Алексей Ковалев от «Справедливой России». Туда также включены координаторы общественно-политического движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, а также представители градозащитного, научного и культурного сообществ Петербурга.

Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.

По материалам «Фонтанки.ру»