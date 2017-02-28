В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил перенести празднование Дня защитника Отечества на август. Он уже подготовил соответствующий законопроект.

Сухарев отметил, что до революции День памяти русского воинства отмечался 29 августа— его учредили в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей. А праздник 23 февраля был установлен наркомом Львом Троцким и, по мнению депутата, «не является национальным».

Перенос Дня защитника Отечества продолжит российскую традицию и даст дополнительный выходной в теплые летние дни, убежден Сухарев.