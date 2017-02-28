Петербургская епархия заявила, что Исаакий «находится в плену коммерсантов»

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Петербургской епархии Александр Пелин заявил, что Исаакиевский собор сейчас «находится в плену коммерсантов, которые именуют себя музейными работниками и просто зарабатывают деньги на эксплуатации здания».

Пелин отметил, что в Исаакие проводились экскурсии для туристов и «толпы китайцев и японцев входили в священный храм, как в обычный музей». Представитель епархии также подчеркнул, что собор зарабатывал 700 млн рублей, но только 10% из них тратились на реставрацию.

Кроме того, Пелин обвинил музейное сообщество в том, что они «пекутся о наживе» и отметил, что сейчас богослужения проводятся в 16:00 и верующим неудобно их посещать.

Пелин добавил, что после того, как Исаакий перейдет к РПЦ, основные специалисты смогут остаться и войти в создаваемую структуру по обслуживанию собора.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

За передачу собора выступают православные, объединение фанатов «Зенита» и военные, которые вышли на второй крестный ход 19 февраля, а против высказывается светская часть Петербурга — ее представители соберутся на митинге 19 марта.

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