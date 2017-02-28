В курортные города будет летать самолет-леопард

Авиакомпания «Россия» украсила Boeing 777-300 изображением морды самого редкого из всех подвидов леопарда — дальневосточного.

По мысли авторов, это должно поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России, и привлечь внимание к вопросу сохранения редких видов диких животных.

Из-за леопардовой ливреи самолет уже получил прозвище — Леолет. Проект реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды».

Воздушное судно с бортовым номером EI-UNP и именем «Уссурийск» будет летать в города Дальнего Востока, а также обслуживать популярные курортные направления как внутри России, так за её пределами. Первый рейс Леолет совершит из Москвы во Владивосток.

По состоянию на 2007-2008 годы на территории России обитало всего 35–40 особей дальневосточного леопарда. Для сохранения популяции краснокнижного хищника в 2011 году была создана автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды», в Приморье был образован национальный парк «Земля леопарда», в законодательство были внесены изменения, предусматривающие уголовное наказание за незаконное содержание, перевозку и продажу особо ценных диких животных, в том числе дальневосточного леопарда. За пять с небольшим лет численность дальневосточного леопарда увеличилась более чем в два раза.

По материалам «Фонтанки.ру»