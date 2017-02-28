По всей России спрячут «Киндер-сюрпризы» с деньгами
Актер Глеб Бауэр, известный по ролям в сериале«Ералаш», запустил квест «Городские закладки».
Бауэр прячет тысячные купюры, билеты на концерты и в музеи в яйцах от «Киндер-сюрприза» и выкладывает на YouTube-канал проекта видеоподсказки. Первый клад он заложил в Москве, но планирует прятать подарки по всей стране.
Известно, что первое видео из Петербурга появится на канале «Городских закладок» уже на следующей неделе.
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