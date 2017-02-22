Бездомных котов сфотографировали на фоне нарисованного Петербурга

Бездомных котов из приюта «Брошенный ангел» сфотографировали на фоне нарисованного Петербурга.

Авторы фотосессии изобразили узнаваемые виды города на картоне, который они нашли на мебельном складе, где живут бездомные коты. Это показалось им символичным.

Фотосессия прошла при поддержке проекта «Зверопочта». Художники также подготовили новую серию благотворительных открыток. Вся прибыль от их продажи пойдет в пользу приюта «Брошенный ангел», где в настоящее время проживают более 350 животных: не только коты, но и парализованный такс Макс.

Напомним, что осенью в России запустили «Зверопочту» для помощи бездомным зверям. Авторы проекта продают открытки с обездоленными питомцами: средства от их покупки направят на лечение, корма, временные дома и стерилизацию.