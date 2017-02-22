В Петербурге откроется первая выставка Музея человека

В Петербурге 1 марта в арт-пространстве «Конюшеная, 2» откроется первая выставка московского Музея человека «Биоэкспериментаниум».

В экспозицию войдут полсотни интерактивных экспонатов: здесь можно будет измерить, сколько в теле воды, увидеть собственный скелет на велосипеде, стать большой черепахой и почувствовать себя человеком-пауком.

В основе выставки лежит идея обучения через игру, а объектом большинства исследований и экспериментов является сам посетитель — ему предстоит кидать мяч, заниматься греблей и вылупляться из яйца.

Стоимость экскурсии: от 250 до 350 рублей.