Татьяна Толстая поговорит с Львом Лурье о Ленинграде

Писательница Татьяна Толстая и историк Лев Лурье 1 марта встретятся в кинотеатре «Англетер» и поговорят о Ленинграде.

Татьяна Никитична и Лев Яковлевич знакомы со времен учебы в Ленинградском университете — с в 60-х годов. Поэтому жанр встречи организаторы определили как «разговор давних знакомых».

Историк и писатель расскажут истории из юности, побеседуют о футболе, музеях, пьянстве, но главным героем их дискуссии станет родной город — Ленинград-Петербург. Поэтому Толстая и Лурье не обойдут вниманием актуальные темы — например, передачу Исаакиевского собора церкви.

После лекции пройдет показ документального фильма Владислава Виноградова «Коммуналка» (1994 год) про жильцов одной квартиры дома Эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте, 44.

Добавим, что мероприятие входит в цикл встреч, который в 2017 году запустили «Дом культуры Льва Лурье» и «КИНО&ТЕАТР» ( в отеле «Англетер»). Месяц за месяцем современники, очевидцы и участники различных явлений городской жизни будут рассказывать о позднем Ленинграде и раннем Петербурге — городе, которого уже нет.