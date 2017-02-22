Минкульт попросил РПЦ консультироваться перед передачей памятников

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов прокомментировал скандал вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. Он попросил, чтобы церковь консультировалась с Минкультом и Союзом музеев России.

«Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и Союзов музеев России», — сказал Аристархов.

Добавим, что 19 февраля крестный ход за передачу Исаакия собора церкви собрал около восьми тысяч человек: среди них были фанаты «Зенита» — объединение «Невский фронт», военные и общественные организации.

Отметим, что горожане, ратующие за защиту храма от передачи церкви, собираются на митинг 19 марта.