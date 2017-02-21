У Петропавловки прогремит салют в День защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости устроят салют. В честь праздника прогремит тридцать залпов, сообщает пресс-служба ЗВО.

Фейерверк в 21:00 запустят военнослужащие Западного военного округа под звуки холостых выстрелов из двенадцати дивизионных пушек.

Известно, что военные ЗВО дадут салютный залп из двухсот орудий в шести городах России: в Петербурге, Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.

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