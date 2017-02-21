В Петербурге запускают квест по «Анне Карениной»

В Петербурге запускается квест по роману «Анна Каренина» —в год 140-летия знаменитого романа Льва Толстого. Его организуют театр-фестиваль «Балтийский дом» и Институт русской литературы «Пушкинский дом»

В течение трех дней — 1, 2 и 3 марта — три команды смогут увидеть Петербург глазами Анны Карениной. Участники квеста побывают в особняке Карениных, у Княгини Бэтси, на перроне бывшего Царскосельского вокзала. В этих и других местах маршрута будут спрятаны загадки.

Победители квеста получат приглашения на постановку «Анна. Каренина», который покажут 3 марта на сцене «Балтийского дома». А перед спектаклем команде вручат призы.

Регистрация участников на квест «Петербург Анны Карениной» открыта до 26 февраля включительно. Оставить заявку можно здесь baltdom.ticket@gmail.com. Вечером 27 февраля каждый из выбранных участников получит подробную инструкцию.