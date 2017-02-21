В Петербурге откроется первый торговый центр из контейнеров

В Петербурге откроется первый торговый центр из грузовых контейнеров и модульных конструкций. Проект «Бокспарк ДК» расположится на проспекте Стачек рядом с метро «Кировский завод», сообщили нам создатели — Фонд Развития Городских Сообществ «Луна».

В контейнерах, общей площадью свыше 2500 кв. м, откроются магазины, шоурумы, кофейни и бары. А рядом с Бокспарком будут работать кинозалы на открытом воздухе, выставочные площадки и проект «Арт-резиденция» для уличных художников и архитекторов.

Кроме того, неподалеку от Бокспарка готовится к открытию пространство «Дом Культуры». Здесь появится новое общественное пространство площадью более 25 тыс. кв м., где соберутся владельцы баров, дизайнеры, художники и ремесленники.