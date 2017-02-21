«В Питере — не пить!»: петербуржец просит провести референдум о запрете алкоголя

Главный редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков подал заявку на проведение референдума о введении сухого закона в Петербурге.

Обросков предлагает запретить продавать любой алкоголь в нашем городе: ограничение, по его мысли, должно действовать 24 часа в сутки. Свою инициативу он готов обсудить с горожанами.

Главред «Трезвого Петрограда» также проводит в Петербурге одиночные пикеты.