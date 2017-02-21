«В Питере — не пить!»: петербуржец просит провести референдум о запрете алкоголя

Главный редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков подал заявку на проведение референдума о введении сухого закона в Петербурге.

Обросков предлагает запретить продавать любой алкоголь в нашем городе: ограничение, по его мысли, должно действовать 24 часа в сутки. Свою инициативу он готов обсудить с горожанами.

Главред «Трезвого Петрограда» также проводит в Петербурге одиночные пикеты.

 

Заявку на референдум сегодня, 21 февраля, рассмотрит Городская избирательная комиссия. Кроме того, с аналогичным предложением Обросков обратился в ИК Ленобласти.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Стало известно, по какому маршруту пройдет открытое метро в Петербурге

Депутат из Ленобласти намерен создать министерство магии

В России хотят праздновать День патриотизма в день введения эмбарго

Депутаты одобрили запрет вейпов и кальянов

Госдума отменила уголовное наказание за побои близких родственников

Госдума намерена запретить нелепые имена

В России хотят ограничить интернет по «китайскому варианту»

Алкоголь в России намерены начать продавать с 21 года