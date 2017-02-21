В сети появились раскрашенные портреты Цветаевой, Горького и Николая II

В сети появились раскрашенные портреты известных деятелей прошлого столетия. Klimbim придал цвет артистке балета Мариинского театра Агриппине Вагановой и семье Николая II, а также украсил румянцем лица великих классиков: Льва Толстого, Максима Горького, Марины Цветаевой и других. Лучшие работы — в нашей подборке.

  • В.И. Ленин с котом, 1922 год

  • Владимир Маяковский, 1924 год

  • Артистка балета Мариинского театра Агриппина Ваганова

  • Балерина Анна Павлова

  • Марина Цветаева

  • Царская семья, 1914 год.

  • Максим Горький с женой Екатериной Пешковой.

  • Поручик Л.Н. Толстой, 15 февраля 1856 года, Петербург

  • Участник Всемирного чемпионата по французской борьбе Карл Поспешил, 1912 год

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