В сети появились раскрашенные портреты известных деятелей прошлого столетия. Klimbim придал цвет артистке балета Мариинского театра Агриппине Вагановой и семье Николая II, а также украсил румянцем лица великих классиков: Льва Толстого, Максима Горького, Марины Цветаевой и других. Лучшие работы — в нашей подборке.
В сети появились раскрашенные портреты Цветаевой, Горького и Николая II
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В.И. Ленин с котом, 1922 год
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Владимир Маяковский, 1924 год
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Артистка балета Мариинского театра Агриппина Ваганова
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Балерина Анна Павлова
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Марина Цветаева
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Царская семья, 1914 год.
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Максим Горький с женой Екатериной Пешковой.
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Поручик Л.Н. Толстой, 15 февраля 1856 года, Петербург
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Участник Всемирного чемпионата по французской борьбе Карл Поспешил, 1912 год
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