В сети появились раскрашенные портреты Цветаевой, Горького и Николая II

В сети появились раскрашенные портреты известных деятелей прошлого столетия. Klimbim придал цвет артистке балета Мариинского театра Агриппине Вагановой и семье Николая II, а также украсил румянцем лица великих классиков: Льва Толстого, Максима Горького, Марины Цветаевой и других. Лучшие работы — в нашей подборке.