На севере Петербурга трамвай разорвало пополам

На пересечении проспектов Культуры и Просвещения трамвай сошел с рельсов. Состав разорвало пополам. Об аварии в воскресенье сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Трамвай развалился на две части при повороте. Он перекрыл дорогу у торгового центра «Крыша» — проезд по трассе некоторое время был затруднен.

В ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал — трамвай следовал в депо без пассажиров. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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