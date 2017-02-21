Актер так полюбил Петербург, что скоро приедет снова — исполнить роль чтеца в опере-оратории «Царь Эдип». Нам продолжатель знаменитой династии рассказал, почему ему нравятся хармсовские маршруты и Дворцовая площадь зимой.
Никита Ефремов, кажется, готов переехать в Петербург
Впервые я приехал в Петербург на экскурсию с классом, когда мне было лет четырнадцать. В этом возрасте Кунсткамера интереснее Эрмитажа и Русского музея. Ее экспонаты тогда впечатлили больше, чем малые голландцы и передвижники.
В прошлом году я провел здесь почти все лето: снимался в сериале «Отличница» Оксаны Карас. Я и раньше любил город, а тут мы, можно сказать, сроднились. Появились друзья и приятели, их уже довольно много.
В феврале я снова приеду, чтобы исполнить роль чтеца в инициированной фондом «Острова» благотворительной постановке оперы-оратории «Царь Эдип» Игоря Стравинского. В ней помимо солистов участвуют хор, балет и ростовые куклы, а все сборы пойдут на лечение людей, страдающих редким генетическим заболеванием — муковисцидозом.
Петербург сложно сравнивать с другими российскими городами — он особенный и построен был по строгому плану. Действительно «самый умышленный в мире». Ему пошло на пользу, что Москва вывезла отсюда чиновничество, наводившее тоску на Гоголя и Достоевского
После столицы кажется, что все рядом. Там ты легко можешь куда-то не успеть, здесь же на машине легко добраться куда угодно. Конечно, пробки тоже есть, но с московскими их не сравнить. В Петербурге можно расслабиться и вести достаточно спокойный образ жизни.
Мне очень нравится Васильевский остров: вид с него на Адмиралтейскую набережную, его Морской вокзал и улицы, называющиеся линиями. Еще один любимый маршрут из повести «Старухи» Даниила Хармса — в сторону Ольгино и Лисьего Носа. Также замечательно в Комарово и его окрестностях. Вообще, Петербург хорош тем, что он сравнительно невелик и здесь есть море.
Самым раздражающим местом в городе, как ни странно, для меня стал центр. Летом просто не протолкнуться — повсюду настоящее столпотворение. Я и сам гость, но этот сезонный шквал страшно утомляет. Дворцовую невозможно застать пустой — круглые сутки множество туристов. Зато какое удовольствие пройтись зимой по абсолютно безлюдной главной городской площади!
Завтракать мне нравится в «Буше», а для ужина я бы посоветовал «Тартар-бар» и Duo Gastrobar возле Анненкирхе, там замечательно.
Иногда полезно вернуться назад и посмотреть то, что когда-то пропустил, или пересмотреть заново. Тем, кто со мной согласен, рекомендую фильмы моего друга Николая Хомерики — «977», «Сказка про темноту» и «Сердца бумеранг». Хочется, чтобы как можно больше людей их увидели.
Фото: архивы пресс-службы
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