Никита Ефремов, кажется, готов переехать в Петербург

Впервые я приехал в Петербург на экскурсию с классом, когда мне было лет четырнадцать. В этом возрасте Кунсткамера интереснее Эрмитажа и Русского музея. Ее экспонаты тогда впечатлили больше, чем малые голландцы и передвижники.

В прошлом году я провел здесь почти все лето: снимался в сериале «Отличница» Оксаны Карас. Я и раньше любил город, а тут мы, можно сказать, сроднились. Появились друзья и приятели, их уже довольно много.

В феврале я снова приеду, чтобы исполнить роль чтеца в инициированной фондом «Острова» благотворительной постановке оперы-оратории «Царь Эдип» Игоря Стравинского. В ней помимо солистов участвуют хор, балет и ростовые куклы, а все сборы пойдут на лечение людей, страдающих редким генетическим заболеванием — муковисцидозом.

Петербург сложно сравнивать с другими российскими городами — он особенный и построен был по строгому плану. Действительно «самый умышленный в мире». Ему пошло на пользу, что Москва вывезла отсюда чиновничество, наводившее тоску на Гоголя и Достоевского

После столицы кажется, что все рядом. Там ты легко можешь куда-то не успеть, здесь же на машине легко добраться куда угодно. Конечно, пробки тоже есть, но с московскими их не сравнить. В Петербурге можно расслабиться и вести достаточно спокойный образ жизни.