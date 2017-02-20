В центре Петербурга повесили антивоенную картину

В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил новую работу «Родинамать»: на ней изображена красная фигура, которая жарит яичницу на танке. Полутораметровая картина появилась на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы, рассказал нам автор.

В конце декабря Маркер повесил на набережной канала Грибоедова работу «Твоя ель»: на ней изображена схематическая елка, напоминающая перевернутый знак Wi-Fi.

Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.