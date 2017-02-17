Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Видеозапись он разместил в своем Instagram.

Сергей Шнуров в своем Instagram

Понаедут козлы-ротозеи

И таращат свои, б***ь, глазницы.

Подавай, видишь ли, им музеи…

А людям, может, негде молиться.

Мерикосы, япошки, пруссаки,

Бездуховность свою всюду сея,

Испохабить хотели Исаакий,

Но поднялась святая Россея.

И теперь они бродят, собаки,

Ошалело повсюду глазея.

— «Не подскажете, где здесь Исаакий?»

— «А нету, тетя, такого музея».

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

За передачу собора выступают православные, объединение фанатов «Зенита» и военные, которые выйдут на второй крестный ход 19 февраля, а против высказывается светская часть Петербурга — ее представители соберутся на митинге 19 марта.