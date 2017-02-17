«Нету такого музея»: Сергей Шнуров написал стих о передаче Исаакия РПЦ
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Видеозапись он разместил в своем Instagram.
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Сергей Шнуров в своем Instagram
Понаедут козлы-ротозеи
Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.
За передачу собора выступают православные, объединение фанатов «Зенита» и военные, которые выйдут на второй крестный ход 19 февраля, а против высказывается светская часть Петербурга — ее представители соберутся на митинге 19 марта.
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