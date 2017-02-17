Двое мотоциклистов проехались по замерзшему каналу Грибоедова

Двое мотоциклистов 16 февраля проехались по замерзшему каналу Грибоедова. Юрий Букин и Даниил Козлов преодолели пять километров по едва застывшему льду.

Экстремалы из школы мотокросса VIKTOROV OFF ROAD заверили, что они внимательно отнеслись к вопросу безопасности: проверили, что лед достаточно крепкий — не менее 15 см толщиной, а также обговорили план на случай, если байк начнет проваливаться по лед. В опасной ситуации едущие позади должны разъехаться, остановиться на безопасном расстоянии и начать оказывать помощь, объяснил Юрий Букин.

Мотоциклисты своим заездом передали привет петербургскому байкеру Михаилу Михину, который накануне ночью проехался по льду того же канала.

Добавим, что во время крепких морозов многие петербуржцы рискнули пройтись по Неве. Мы собрали в Instagram фотографии байкеров, велосипедистов, лыжников и других энтузиастов, которые катаются и гуляют по скованной льдом реке.

Фото: Иван Лучик