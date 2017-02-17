На выходных в Петербурге пойдет дождь

На грядущих выходных в Петербурге потеплеет: синоптики прогнозируют 0 градусов и небольшой снег в субботу, а в воскресенье воздух прогреется до +3 градусов и польется дождь.

На следующей неделе температура будет колебаться от -6 до -1 градуса. В понедельник обещают малооблачную погоду, в среду будет светить солнце, а в пятницу на город обрушится сильный снегопад.

Добавим, что в Петербурге выдалось самое теплое 14 февраля — сегодня воздух прогрелся до +5 градусов. Это абсолютный максимум за историю наблюдений.