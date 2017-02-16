Ученые нашли новый континент на Земле

Ученые заявили, что на Земле семь континентов. Новую Зеландию, Каледонию и близлежащие острова специалисты предложили считать единым континентом. Такие данные обнародовало Геологическое общество США.

Авторы пришли к выводу, что плита, на которой расположена Новая Зеландия, является частью суперконтинента Гондвана, который опустился под воду и теперь на 94 % скрыт Тихим океаном.

При том те участки суши, что остались на поверхности, отвечают определению континента: у них четко сформированы границы, разнообразная геология, есть полезные ископаемые, а континентальные шельфы более обширные, чем у островов.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ученые нашли способ заснуть вовремя

В Петербурге запустился сервис поиска работы рядом с домом

В поддержку передачи Исаакия РПЦ пройдет второй крестный ход

В Петербурге откроют первый музей пчелы

Петербуржцы спасли львенка, которого сдавали в аренду зоопаркам

Петербургскую компанию наказали за отказ взять женщину на работу охранником

В Ленинградском зоопарке умер старейший в мире жираф

В Петербурге создали Общественный комитет спасения РНБ