Ученые нашли новый континент на Земле

Ученые заявили, что на Земле семь континентов. Новую Зеландию, Каледонию и близлежащие острова специалисты предложили считать единым континентом. Такие данные обнародовало Геологическое общество США.

Авторы пришли к выводу, что плита, на которой расположена Новая Зеландия, является частью суперконтинента Гондвана, который опустился под воду и теперь на 94 % скрыт Тихим океаном.

При том те участки суши, что остались на поверхности, отвечают определению континента: у них четко сформированы границы, разнообразная геология, есть полезные ископаемые, а континентальные шельфы более обширные, чем у островов.