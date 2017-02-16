В Петербурге запустился сервис поиска работы рядом с домом

Портал Superjob запустил функцию «Работа рядом с домом» в своем приложении. С помощью фильтра пользователь может найти работу, до которой можно дойти пешком.

Новая функция работает, если разрешить приложению получать доступ к местоположению. После этого приложение покажет вакансии компаний, дорога до которых занимает не более получаса.

Опция доступна в приложениях Superjob для Android и iOS.

Добавим, Superjob выяснил, что более 60% компаний сталкивались с ситуацией, когда новый сотрудник увольнялся только из-за того, что дорога до работы отнимала слишком много времени.