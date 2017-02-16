В поддержку передачи Исаакия РПЦ пройдет второй крестный ход. Участники соберутся у собора утром 19 февраля в 10:30 часов.

Крестный ход станет продолжением утреннего богослужения. «В Санкт-Петербургской епархии благословили после божественной литургии провести крестный ход вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому», — пишут организаторы.

Напомним, что предыдущий крестный ход в поддержку передачи храма РПЦ прошел в прошлое воскресенье, 12 февраля. Заявка была подана на 10 тысяч участников, но пришло от 500 до 1,5 тысячи человек.

Отметим, что горожане, ратующие за защиту храма от передачи церкви, собираются на митинг 19 марта.