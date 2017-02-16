В Петербурге откроют первый музей пчелы

В Петербурге в 2017 году откроется первый музей пчелы. Его запустит фонд возрождения традиций пчеловодства «Планета пчел».

Над экспозицией будут работать не только пчеловоды, но и художники, врачи и биологи. Предполагается, что в музее петербуржцы смогут пронаблюдать за процессом создания меда.

Кроме того, фонд «Планета пчел» проводит на публичных площадках города цикл открытых образовательных лекций «Эко-уроки».