В Петербурге откроют первый музей пчелы
В Петербурге в 2017 году откроется первый музей пчелы. Его запустит фонд возрождения традиций пчеловодства «Планета пчел».
Над экспозицией будут работать не только пчеловоды, но и художники, врачи и биологи. Предполагается, что в музее петербуржцы смогут пронаблюдать за процессом создания меда.
Кроме того, фонд «Планета пчел» проводит на публичных площадках города цикл открытых образовательных лекций «Эко-уроки».
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