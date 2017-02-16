Петербуржцы спасли львенка, которого сдавали в аренду зоопаркам

Петербуржцы спасли львенка по кличке Бонни, которого сдавали в аренду контактным зоопаркам. Горожане собрали 80 тысяч рублей и выкупили несчастного зверя.

На измученных львят Бонни и его брата Симбу обратили внимание жители Твери, где в тот момент находился контактный зоопарк. Они увидели, что Симба лежит со вздутым животом и не реагирует на происходящее. Неравнодушные тверичане обратились к петербургскому центру «Велес». Зоозащитники предложили выкупить львят и объявили сбор средств.

Бонни отправят в «Велес» на курс реабилитации. После выздоровления львенка определят в Крымский зоопарк. А Симбу успел купить московский предприниматель. Есть данные, что его будут использовать для привлечения посетителей в кафе.

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