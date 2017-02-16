Петербургскую компанию наказали за отказ взять женщину на работу охранником

Компанию «Петербург-Безопасность» наказали за отказ взять женщину на работу охранником. Прокуратура обвинила гендиректора в дискриминации по половому признаку.

Агентство занятости в ноябре прошлого года подыскало сотрудника на открытую вакансию «охранник» в «Петербург-Безопасность». Однако кандидат-женщина начальника отдела кадров не устроила, а соискательнице отказали «в связи с отсутствием женских вакансий».

Прокуратура посчитала отказ необоснованным и привлекла гендиректора и начальника кадров к ответственности. Теперь дело об административном правонарушении будет рассматривать городская Госинспекция труда.