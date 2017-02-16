В Ленинградском зоопарке умер старейший в мире жираф

В Ленинградском зоопарке умерла старейшая в мире самка жирафа по кличке Луга. Ей было 35 лет, хотя обычно жирафы в неволе редко достигают возраста 27 лет, сообщает зверинец на своей странице «Вконтакте».

Луга родилась в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы. Она стала первым детенышем, который появился на свет в павильоне «Жирафы» — он открылся в том же году.

Луга и ее супруг Гамлет произвели на свет семь жирафят, которые разъехались по разным зоопаркам мира. В петербургском зверинце осталась только Соня — последний детеныш пары.

Добавим, что неделю назад в Ленинградском зоопарке родились две обезьянки из семейства буроголовых тамаринов. Детеныши совсем крошечные — размером с мизинец. А размер взрослых особей от макушки до основания хвоста составляет всего около 20-30 см.

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Комментарии (1)

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  • Эвелина Леонтьева 16 февр., 2017
    Значит, это та самая жирафа, которая произвела на меня впечатление в далеком детстве! (

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