В Петербурге создали Общественный комитет спасения РНБ

В Петербурге создали Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки (РНБ). В объединение вошли ученые, пикетировавшие Публичку, историк Борис Колоницкий, писатель Наталия Соколовская, музейный работник Жанна Телевицкая, журналист Галина Артеменко и другие.

Организация первым делом опубликовала открытое обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В тексте сказано, что над РНБ нависла «угроза фактического разорения» и «массовых сокращений квалифицированных сотрудников» из-за слияния с московской РГБ. Более того, новый гендиректор Публички Александр Вислый «своими действиями объективно провоцирует кризисную ситуацию» и «не пользуется авторитетом в Петербурге».

Комитет потребовал отставки Вислого, гласного и профессионального обсуждения планов развития библиотеки, а также немедленного возвращения библиографа Татьяны Шумиловой.

Напомним, что в СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.

Студенты устраивают акции протеста против объединения: пикетируют РНБ и раздают на улицах книги.

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