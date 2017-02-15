Юсуповский дворец станет театральной площадкой

Юсуповский дворец станет театральной площадкой – театр «Мастерская» будет показывать классические постановки на сцене роскошного домашнего театра князей. В этом пространстве выступали Федор Шаляпин, Сергей Есенин и Александр Блок.

А для авангардных постановок «Мастерская» будет использовать новую площадку с элементами исторического интерьера XIX века в Конюшенном флигеле.

Проект откроет моноспектакль «Диалоги по поводу американского джаза», который покажут 22 февраля на сцене Конюшенного флигеля Юсуповского дворца. Это современная история, рассказывающая, как выжить в эпоху, когда все рушится. И напоминание о том, что любовь и связи между людьми гораздо важнее денег и карьеры.

 

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