Юсуповский дворец станет театральной площадкой – театр «Мастерская» будет показывать классические постановки на сцене роскошного домашнего театра князей. В этом пространстве выступали Федор Шаляпин, Сергей Есенин и Александр Блок.

А для авангардных постановок «Мастерская» будет использовать новую площадку с элементами исторического интерьера XIX века в Конюшенном флигеле.

Проект откроет моноспектакль «Диалоги по поводу американского джаза», который покажут 22 февраля на сцене Конюшенного флигеля Юсуповского дворца. Это современная история, рассказывающая, как выжить в эпоху, когда все рушится. И напоминание о том, что любовь и связи между людьми гораздо важнее денег и карьеры.