В Петербурге откроют сеть магазинов с японскими товарами

В Петербурге откроется сеть магазинов Nippon с японскими товарами. Ее запустит предприниматель Татьяна Столярова, которая занималась проектом «Монополь wine market & bar».

В Nippon будут продаваться продукты, косметика, массажное оборудование и канцтовары. Также в магазинах сети можно будет купить готовые пельмени гедза и роллы от местных поставщиков, а после получения алкогольной лицензии в продажу поступят крепкий алкоголь и японское пиво.

Три магазина Nippon будут работать в разных форматах. Уже на следующей неделе откроется продуктовый бутик на Фурштатской улице. А до конца февраля запустится две точки: мини–маркет на Садовой улице и пункт выдачи интернет–заказов на Железноводской. Кроме того, заработает и интернет–магазин.

Создатели сети посмотрят, какой из этих форматов будет успешнее, а после решат, сколько новых торговых точек запустят.