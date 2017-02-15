В Петербурге вновь откроют «Аллею парящих зонтиков»

Этим летом в Петербурге вновь повесят сотни цветных зонтов — над Соляным переулком установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепят сотни разноцветных аксессуаров, которые провисят ровно месяц: с 3 июня по 2 июля.

На территории под зонтами будут устраивать мастер-классы и выступления. Вход на мероприятия «Аллеи парящих зонтиков» — свободный.

Напомним, что «Аллею парящих зонтиков» в Петербурге впервые открыли в мае 2015 года. А родина проекта Umbrella Sky — португальский город Агеда. Сейчас такие инсталляции есть во многих зарубежных городах.