PornHub рассказал, что смотрят пользователи в День всех влюбленных

Крупнейший порносайт PornHub опубликовал статистику посещений и поисковых запросов 14 февраля — в День всех влюбленных.

Самыми популярными разделами стали «любовь», «страсть» и «романтика». Однако отмечается, что именно в День святого Валентина интерес пользователей к жесткому сексу и связываниям возрастает на 40-50 %. Работники PornHub объясняют подобную тенденцию тем, что празднующие пары ищут вдохновение, чтобы разнообразить свою интимную жизнь.

Любопытно, что ежегодно 14 февраля количество посетителей PornHub уменьшается на 17 %. Но уже после полуночи показатели посещаемости приходят в норму.

Напомним, что порносайт PornHub заблокирован в России Роскомнадзором по решению суда в сентябре 2016 года.

Текст: Анастасия Гасс