В Петербурге выдалось самое теплое 14 февраля за историю наблюдений

В Петербурге выдалось самое теплое 14 февраля — сегодня воздух прогрелся до +5 градусов. Это абсолютный максимум за историю наблюдений, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Последний раз так тепло в День всех влюбленных было два десятка лет назад — в 1995 году, когда на термометре зафиксировали +4,2 градусов.

Добавим, что оттепель продержится всю неделю. Согласно прогнозам, в среду будет солнечно, -2 градуса. В четверг также -2, небольшой снег. Завершится рабочая неделя температурой +2 и дождем. А на выходных будет тепло: в субботу ожидается 0 градусов, снег, а в воскресенье пасмурно и +3.