Сегодня все только о любви и если у вас не хватает собственных слов, обратитесь к опыту великих. Мы нашли избранные места из переписки известных писателей, поэтов и художников, которые помогут признаться в своих чувствах даже самым робким.
Чужие письма: как признаться в любви как Толстой и Хэмингуэй
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Оскара Уайльда к лорду Альфреду Дугласу:
Я люблю тебя, я люблю тебя, мое сердце — это роза, расцветшая благодаря твоей любви, моя жизнь — пустыня, овеянная ласковым ветерком твоего дыхания и орошенная прохладными родниками твоих глаз; следы твоих маленьких ног стали для меня тенистыми оазисами, запах твоих волос подобен аромату мирры, и, куда бы ты ни шел, от тебя исходит благоухание коричного дерева.»
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Эрнест Хэмингуэй к Марлен Дитрих:
Ты так прекрасна, что твои фотографии на паспорт следовало быть делать трехметровыми!»
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Фрида Кало к Хосе Бартоли:
Мой Бартоли ... Я не знаю, как писать любовные письма. Но я хочу сказать, что все мое существо открыто тебе. С тех пор как я полюбила тебя, все переменилось и наполнилось красотой... Любовь как аромат, как удар тока, как дождь. Ты знаешь, мое небо, ты, как дождь, проливаешься на меня, а я, как земля, впитываю тебя».
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Лев Толстой к Софии Бернс:
Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!»
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Александр Пушкин к Наталье Гончаровой:
Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете – а душу твою я люблю еще более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко».
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Франц Кафка к Милене Есенской:
Любовь – то, что ты для меня нож, которым я копаюсь в себе».
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Джек Лондон к Анне Странски:
Я говорил, что всех людей можно разделить на виды? Если говорил, то позволь уточнить - не всех. Ты ускользаешь, я не могу отнести тебя ни к какому виду, я не могу раскусить тебя. Я могу похвастаться, что из 10 человек я могу предсказать поведение девяти. ...Но десятый для меня загадка, я в отчаянии, поскольку это выше меня. Ты и есть этот десятый».
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Наполеон Бонапарт к Жозефине:
Не было дня, чтобы я не любил тебя; не было ночи, чтобы я не сжимал тебя в своих объятиях. Я не выпиваю и чашки чая, чтобы не проклинать свою гордость и амбиции, которые вынуждают меня оставаться вдалеке от тебя, душа моя. В самом разгаре службы, стоя во главе армии или проверяя лагеря, я чувствую, что мое сердце занято только возлюбленной Жозефиной. Она лишает меня разума, заполняет собой мои мысли».
Подготовила Анна Мелконян
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