Социологи узнали, за что россияне любят друг друга

В канун Дня святого Валентина ВЦИОМ провел исследование, в котором выяснил, какие черты притягивают российских мужчин и женщин друг в друге.

Выяснилось, что для мужчин важнее всего внешность избранницы (27%). На втором месте — ум (17%). Замыкает тройку важнейших качеств искренность (15%). Следом идут: доброта (13%), хозяйственность (9%), верность (7%) и понимание (6%).

Для женщин главными качествами являются честность (23%), доброта (20%) и надежность (16%). Также они ценят порядочность (15%), мужественность (12%), трудолюбие и ум (11%) и заботливость (10%).

Социологи отмечают, что каждая сотая россиянка заявила, что не может назвать ни одного качества, которое ей могло бы понравиться в мужчине.